Евросоюз подпишет оборонное соглашение с Исландией, которая рассматривает возможность вступления в ЕС

Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас в среду подпишет соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны с Исландией в то время, как страна обдумывает возобновление переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Это соглашение готовилось давно: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые объявила о переговорах по вопросам обороны в июле прошлого года, пообещав более тесное сотрудничество в отношении гибридных угроз, гражданской защиты и безопасных коммуникаций.

Изначально подписание было запланировано на ноябрь, но так и не состоялось. Пошлины ЕС на ферросплавы, введенные в том же месяце, вызвали резкую реакцию со стороны Исландии, поэтому переговоры фактически были заморожены.

Однако тарифы Вашингтона на Исландию в сочетании с новыми угрозами Дональда Трампа аннексировать Гренландию ускорили возобновление диалога Рейкьявика с Брюсселем.

Это партнерство выходит за рамки обороны, и дипломаты уже просчитывают последствия. Если Исландия будет двигаться к членству в ЕС, Норвегия может оказаться под давлением как последняя скандинавская страна вне блока.

А если Рейкьявик в конце концов перейдет на евро, это может вновь разжечь дискуссию о введении валюты в Швеции.

Напомним, правительство Исландии одобрило предложение о проведении 29 августа референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС.

