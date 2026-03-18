Зеленский: Трамп не встал ни на одну сторону, но решил не дразнить Путина

Президент Владимир Зеленский высказался относительно стратегии президента США Дональда Трампа, которую тот выбрал для посредничества между Украиной и Россией.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства сказал в интервью BBC.

Украинский президент отметил, что Трамп предпочитает выступать в роли посредника, а не становиться на чью-то сторону в войне Украины против незаконной российской агрессии.

Зеленский сказал, что, по его мнению, Трамп хочет закончить эту войну, но добавил, что президент США и его советники выбрали стратегию тесного диалога с Путиным и решили "не раздражать его". "Европа его раздражала, и Путин не хочет разговаривать с Европой", – пояснил президент.

Зеленский также заявил, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния конфликта на Ближнем Востоке на войну в Украине, поскольку из-за этого постоянно откладываются мирные переговоры.

По данным СМИ, Трамп теряет интерес к переговорам по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины, поскольку теперь он сосредотачивается на Иране. На прошлой неделе Зеленский заявлял, что Украина готова к новому раунду переговоров по завершению войны, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за разных позиций США и России.

Зеленский также настаивает на необходимости встречи с Трампом, поскольку "есть некоторые вопросы, которые не стоят на месте".