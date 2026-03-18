Зеленський розпочав візит до Іспанії, де має зустрічі з прем'єром і королем

Президент Володимир Зеленський у середу розпочав візит до Іспанії з відвідин оборонного підприємства Sener Aerospace&Defence.

Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда".

На підприємстві глава держави оглядає зразки техніки та виробництво. В присутності президента будуть підписані українсько-іспанські оборонні угоди.

Об 11:30 за місцевим часом у глави держави запланована зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. О 13:00 відбудеться підписання двосторонніх документів в присутності лідерів, далі – спілкування з пресою.

О 15:00 Зеленський матиме зустріч із головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом. О 17:30 пройде зустріч із королем Іспанії Феліпе VI.

Візит Зеленського до Іспанії відбувається наступного дня після поїздки до Лондона, де він із главою британського уряду Кіром Стармером підписав Декларацію про поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості.

Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква заявив, що підписання цього документа фактично означає створення оборонного альянсу між Україною і Британією.