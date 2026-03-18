Зеленский начал визит в Испанию, где встретится с премьером и королем

Президент Владимир Зеленский в среду начал визит в Испанию с посещения оборонного предприятия Sener Aerospace&Defence.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда".

На предприятии глава государства осматривает образцы техники и производство. В присутствии президента будут подписаны украинско-испанские оборонные соглашения.

В 11:30 по местному времени у главы государства запланирована встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом. В 13:00 состоится подписание двусторонних документов в присутствии лидеров, далее – общение с прессой.

В 15:00 Зеленский встретится с председателем Конгресса депутатов Франсиной Арменголь и председателем Сената Педро Ролланом. В 17:30 пройдет встреча с королем Испании Фелипе VI.

Визит Зеленского в Испанию происходит на следующий день после поездки в Лондон, где он с главой британского правительства Киром Стармером подписал Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

Заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква заявил, что подписание этого документа фактически означает создание оборонного альянса между Украиной и Британией.