В белорусской оппозиции анонсировали новое освобождение политзаключенных после визита делегации США

В результате визита американской делегации в Минск, который состоится 18 марта, ожидается решение об освобождении группы политзаключенных.

Об этом сообщил белорусский оппозиционер и бывший политический заключенный Сергей Тихановский в интервью "Укринформу".

Он отметил, что американские власти ведут переговоры с режимом Лукашенко о дальнейшем освобождении политзаключенных.

"Такие переговоры ведутся. Освобождение еще одной группы политзаключенных ожидается в результате визита американской делегации в Минск 18 марта", – сообщил Тихановский.

На вопрос, обращался ли он лично к властям США за содействием в освобождении кого-то конкретного из политзаключенных, Тихановский ответил, что никого не выделяет. Однако на слушаниях в Конгрессе США 3 марта он говорил об уязвимой группе – людях активного сопротивления и силовиках, которых Лукашенко считает предателями.

"Они находятся в ужасающих условиях, и именно их будут пытаться не отпустить", – отметил Тихановский.

По данным правозащитной организации "Весна", сейчас насчитывается около 1140 белорусских политзаключенных.

"Пока освободили лишь ничтожную часть людей. Я считаю, что мне есть что посоветовать американской администрации по поводу оптимальной тактики освобождения заключенных. Это нетривиальная задача. Цена освобождения может быть разной. У американцев на руках отличные карты, но и Лукашенко – опытный игрок в этом покере", – отметил Тихановский.

Напомним, с лета 2025 года после контактов администрации Трампа с Лукашенко и ослабления американских санкций из тюрем выпустили более сотни белорусских политзаключенных, в том числе самых известных – таких как нобелевский лауреат Алесь Бяляцкий, оппозиционера Виктора Бабарико и его соратницу Марию Колесникову.

В конце февраля из тюрьмы вышел известный политзаключенный Николай Статкевич, который после первого освобождения осенью 2025 года не захотел покидать страну и впоследствии снова оказался за решеткой; в январе он перенес инсульт.

Читайте также: "Добрый следователь" Трамп: пойдет ли Запад на смягчение санкций в отношении режима Лукашенко.