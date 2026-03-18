Іспанія готується до евакуації своїх військових, дислокованих в Іраку

Іспанія готується до евакуації та передислокації своїх військовослужбовців, які перебувають в Іраку.

Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, яку цитує EFE, повідомляє "Європейська правда".

Евакуація іспанських військових з Іраку пов’язана з рішенням НАТО скоригувати місію в близькосхідній країні з міркувань безпеки.

Роблес підтвердила, що евакуація відбудеться найближчими днями.

Тим часом джерела Europa Press в іспанському Міністерстві оборони розповіли, що вже в неділю розпочалось "тимчасове передислокування" військовослужбовців Групи спеціальних операцій (SOTG), розгорнутої в Іраку, через "погіршення ситуації з безпекою" внаслідок війни в Ірані та "неможливість продовжувати виконувати покладені завдання".

За даними відомства, всі військові вже перебувають "у безпечних місцях, без жодних інцидентів".

Загалом в Іраку перебуває 300 іспанських військовослужбовців, які розгорнуті в рамках двох операцій: операції "Inherent Resolve", яку з 2014 року проводить міжнародна коаліція проти ІДІЛ, та Місії НАТО в Іраку (NMI), командування якою, як передбачається, у червні перейме іспанський генерал.

12 березня стало відомо, що Італія тимчасово виводить весь персонал з військової бази в Іракському Курдистані, яка зазнала атаки з безпілотника.

А Міністерство закордонних справ Німеччини вирішило вивести своїх співробітників посольства в Ербілі на півночі Іраку через війну в Ірані.