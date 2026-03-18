Испания готовится к эвакуации своих военных, дислоцированных в Ираке

Испания готовится к эвакуации и передислокации своих военнослужащих, находящихся в Ираке.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, которую цитирует EFE, сообщает "Европейская правда".

Эвакуация испанских военных из Ирака связана с решением НАТО скорректировать миссию в ближневосточной стране из соображений безопасности.

Роблес подтвердила, что эвакуация состоится в ближайшие дни.

Между тем источники Europa Press в испанском Министерстве обороны сообщили, что уже в воскресенье началась "временная передислокация" военнослужащих Группы специальных операций (SOTG), развернутой в Ираке, из-за "ухудшения ситуации с безопасностью" вследствие войны в Иране и "невозможности продолжать выполнять возложенные задачи".

По данным ведомства, все военные уже находятся "в безопасных местах, без каких-либо инцидентов".

Всего в Ираке находится 300 испанских военнослужащих, развернутых в рамках двух операций: операции "Inherent Resolve", которую с 2014 года проводит международная коалиция против ИГИЛ, и Миссии НАТО в Ираке (NMI), командование которой, как предполагается, в июне возьмет на себя испанский генерал.

12 марта стало известно, что Италия временно выводит весь персонал с военной базы в Иракском Курдистане, которая подверглась атаке с беспилотника.

А Министерство иностранных дел Германии решило вывести своих сотрудников посольства в Эрбиле на севере Ирака из-за войны в Иране.