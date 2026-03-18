Іспанія профінансує проєкт з переходу на нові колії для Укрзалізниці

Україна та Іспанія підписали угоди про спільний проєкт із розробки технології автоматичної зміни ширини колісних пар для різних стандартів колії, а також грантову угоду на його фінансування.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Facebook, пише "Європейська правда".

Як зазначено, Укрзалізниця стала першою українською компанією, якій буде виділено кошти на реалізацію інфраструктурного проєкту в межах домовленостей між Зеленським та прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом на 200 млн євро, досягнутих під час попереднього візиту до Мадрида.

Укрзалізниця спільно з іспанською інжиніринговою компанією TRIA та національним оператором залізничної інфраструктури Іспанії Adif розробить новий інноваційний візок для вантажних вагонів з автоматичною зміною ширини колії з 1520 на 1435.

Наразі при перетині кордону між Україною та ЄС поїзди змушені зупинятися для перевантаження вантажу або заміни візків через різну ширину колії.

Нова технологія дозволяє вагонам переходити з однієї колії на іншу без зупинок, що значно скорочує час перетину кордону і робить логістику дешевшою.

На реалізацію цього проєкту іспанською стороною надано грант у розмірі 5,48 млн євро. Кошти надаються на безповоротній основі в межах державного фонду FIEM, який підтримує міжнародні проєкти за участю іспанських компаній.

Нагадаємо, в ході візиту до Мадрида Зеленський заявив про підписання серії угод про співпрацю між українськими та іспанськими компаніями оборонно-промислового комплексу.

А прем’єр Іспанії Педро Санчес оголосив про плани виділити Україні 1 мільярд євро військової допомоги у 2026 році.