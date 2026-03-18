Испания профинансирует проект по переходу на новые колеи для "Укрзализныци"

Украина и Испания подписали соглашения о совместном проекте по разработке технологии автоматической смены ширины колесных пар для различных стандартов колеи, а также грантовое соглашение о его финансировании.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, "Укрзализныця" стала первой украинской компанией, которой будут выделены средства на реализацию инфраструктурного проекта в рамках договоренностей между Зеленским и премьер-министром Испании Педро Санчесом на 200 млн евро, достигнутых во время предыдущего визита в Мадрид.

Укрзализныця совместно с испанской инжиниринговой компанией TRIA и национальным оператором железнодорожной инфраструктуры Испании Adif разработает новую инновационную тележку для грузовых вагонов с автоматической сменой ширины колеи с 1520 на 1435.

В настоящее время при пересечении границы между Украиной и ЕС поезда вынуждены останавливаться для перегрузки груза или замены тележек из-за разной ширины колеи.

Новая технология позволяет вагонам переходить с одной колеи на другую без остановок, что значительно сокращает время пересечения границы и делает логистику дешевле.

На реализацию этого проекта испанской стороной предоставлен грант в размере 5,48 млн евро. Средства предоставляются на безвозвратной основе в рамках государственного фонда FIEM, который поддерживает международные проекты с участием испанских компаний.

Напомним, в ходе визита в Мадрид Зеленский заявил о подписании серии соглашений о сотрудничестве между украинскими и испанскими компаниями оборонно-промышленного комплекса.

А премьер Испании Педро Санчес объявил о планах выделить Украине 1 миллиард евро военной помощи в 2026 году.