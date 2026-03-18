Министерство финансов США смягчило нефтяные санкции против Венесуэлы на фоне попыток администрации президента Дональда Трампа найти способы увеличить мировые поставки нефти в связи с конфликтом с Ираном.

Как отмечается, Министерство финансов выдало широкое разрешение, позволяющее компании Petróleos de Venezuela S.A, или PDVSA, напрямую продавать венесуэльскую нефть американским компаниям и на мировых рынках.

Агентство отмечает, что это является значительным сдвигом после того, как Вашингтон на протяжении многих лет в основном блокировал сделки с правительством Венесуэлы и ее нефтяным сектором.

Отдельно Белый дом сообщил, что Трамп на 60 дней отменит требования Закона Джонса о перевозке товаров между портами США судами под американским флагом. Этот закон 1920-х годов, направленный на защиту американского судостроительного сектора, часто обвиняют в подорожании бензина.

Лицензия Министерства финансов призвана стимулировать новые инвестиции в энергетический сектор Венесуэлы и призвана принести пользу как США, так и Венесуэле, одновременно увеличивая мировые поставки нефти, сообщил представитель ведомства агентству Associated Press.

Лицензия США предусматривает целевое ослабление санкций, но не отменяет их полностью. Лицензия позволяет компаниям, существовавшим до 29 января 2025 года, покупать венесуэльскую нефть и осуществлять операции, которые обычно были бы запрещены в соответствии с американскими санкциями, восстанавливая торговлю крупного производителя нефти на мировых рынках.

Как сообщала "Европейская правда", Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море. В США объяснили такое решение глобальным ростом цен на нефть в результате войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.

В украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции против российской нефти будут возобновлены, как только завершится кризис на Ближнем Востоке.