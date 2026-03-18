Мерц: США та Європа мають спільно посилити тиск на Росію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до спільних дій США та Європи для посилення тиску на Росію з метою досягнення справедливого миру в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мерц сказав під час виступу у Бундестазі, його цитує "Укрінформ".

Він наголосив на тому, що Україна давно готова до мирних переговорів, тоді як Росія "систематично підриває всі мирні зусилля", продовжуючи атаки проти цивільного населення та енергетичної інфраструктури.

"Тому вимогою часу є посилення тиску на Москву – і саме спільно, з боку США та європейських партнерів", – підкреслив канцлер.

На цьому тлі він вказав на "достовірні дані" про значні втрати російської економіки внаслідок війни та санкцій, що, за його словами, має залишатися ключовим важелем впливу.

Окремо глава німецького уряду наголосив, що Європа має бути повноцінним учасником переговорів щодо майбутнього мирного врегулювання в Україні та "брати участь у визначенні того, якими можуть бути гарантії безпеки для України".

"Не може бути так, щоб переговори між Росією та США відбувалися без України і без європейців. З нашої точки зору це є неприйнятним", – заявив Мерц.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що повернення до нормальних відносин з Росією наразі неможливе, а також наголосив на необхідності збереження тиску на Москву через її війну в Україні.

Нещодавно бельгійський прем’єр Барт де Вевер закликав уповноважити ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити Москву відмовитися від війни в Україні.

Згодом міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево попередив, що нормалізація відносин із Росією буде сприйнята як прояв слабкості.

Заклик де Вевера до нормалізації відносин з РФ також відкинула глава європейської дипломатії Кая Каллас.