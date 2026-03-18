Мерц: США и Европа должны совместно усилить давление на Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к совместным действиям США и Европы для усиления давления на Россию с целью достижения справедливого мира в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мерц сказал во время выступления в Бундестаге, его цитирует "Укринформ".

Он подчеркнул, что Украина давно готова к мирным переговорам, тогда как Россия "систематически подрывает все мирные усилия", продолжая атаки против гражданского населения и энергетической инфраструктуры.

"Поэтому требованием времени является усиление давления на Москву – и именно совместно, со стороны США и европейских партнеров", – подчеркнул канцлер.

На этом фоне он указал на "достоверные данные" о значительных потерях российской экономики в результате войны и санкций, что, по его словам, должно оставаться ключевым рычагом влияния.

Отдельно глава немецкого правительства подчеркнул, что Европа должна быть полноценным участником переговоров о будущем мирном урегулировании в Украине и "принимать участие в определении того, какими могут быть гарантии безопасности для Украины".

"Не может быть так, чтобы переговоры между Россией и США проходили без Украины и без европейцев. С нашей точки зрения это неприемлемо", – заявил Мерц.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что возвращение к нормальным отношениям с Россией пока невозможно, а также подчеркнул необходимость сохранения давления на Москву из-за ее войны в Украине.

Недавно бельгийский премьер Барт де Вевер призвал уполномочить ЕС вести переговоры с Россией, поскольку до сих пор не удалось заставить Москву отказаться от войны в Украине.

Впоследствии министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предупредил, что нормализация отношений с Россией будет воспринята как проявление слабости.

Призыв де Вевера к нормализации отношений с РФ также отвергла глава европейской дипломатии Кая Каллас.