Орбан: ще не відомо, розпочав Трамп в Ірані війну чи мир

Ще не вирішено, що розпочав президент США Дональд Трамп в Ірані: війну чи мир.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив в інтерв’ю GB News.

Ведуча запитала його, наскільки сумісна мирна позиція Орбана з тим фактом, що один з його найближчих союзників, президент США Дональд Трамп, розпочав війну проти Ірану.

"Питання в тому, чи він насправді розпочав війну чи мир. Це ще не вирішено, вирішать історики", – відповів Орбан.

За словами прем'єр-міністра Угорщини, Трамп сказав йому під час їхньої останньої зустрічі, що Іран є джерелом воєнної напруженості, тому напад на нього фактично є нападом на осередок війни.

За словами Орбана, ще зарано говорити про те, чи наблизить американсько-ізраїльський напад на Іран до миру, чи віддалить від нього.

На запитання, чи радив він Трампу не розпочинати напад на Іран, Орбан сказав, що президент США не дав йому дозволу ділитися деталями їхньої розмови з громадськістю. "Я є більш обережною людиною, ніж президент", – сказав Орбан.

Зазначимо, віцепрезидент США Джей Ді Венс планує найближчими днями відвідати Угорщину, щоб підтримати Орбана перед виборами 12 квітня.

У лютому президент США Дональд Трамп висловив публічну підтримку Орбану перед парламентськими виборами.