Орбан: пока неизвестно, начал ли Трамп в Иране войну или мир

Пока не ясно, что начал президент США Дональд Трамп в Иране: войну или мир.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью GB News.

Ведущая спросила его, насколько совместима мирная позиция Орбана с тем фактом, что один из его ближайших союзников, президент США Дональд Трамп, начал войну против Ирана.

"Вопрос в том, действительно ли он начал войну или мир. Это еще не решено, решать будут историки", – ответил Орбан.

По словам премьер-министра Венгрии, Трамп сказал ему во время их последней встречи, что Иран является источником военной напряженности, поэтому нападение на него фактически является нападением на очаг войны.

По словам Орбана, еще рано говорить о том, приблизит ли американско-израильское нападение на Иран к миру или отдалит от него.

На вопрос, советовал ли он Трампу не начинать нападение на Иран, Орбан ответил, что президент США не разрешил ему делиться подробностями их разговора с общественностью. "Я более осторожный человек, чем президент", – сказал Орбан.

Отметим, вице-президент США Джей Ди Венс планирует в ближайшие дни посетить Венгрию, чтобы поддержать Орбана перед выборами 12 апреля.

В феврале президент США Дональд Трамп выразил публичную поддержку Орбану перед парламентскими выборами.