Орбан хоче бачити Росію у майбутній безпековій і енергетичній системі Європи

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не розуміє, чому Росія не може бути частиною безпекової і енергетичної системи Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан заявив в інтерв’ю GB News.

У трохи менш ніж годинній розмові угорський прем’єр заявив, що, на його думку, Росія скоїла агресію проти України з погляду міжнародного права. Проте, зі слів Орбана випливає, це не є перешкодою для налагодження відносин між ЄС та Росією.

"Ми (Угорщина) вважаємо, що росіян не слід виштовхувати, по-перше, з європейської системи безпеки. Їх не слід виштовхувати з європейської енергетичної системи. І не слід виштовхувати їх із торговельної системи Європи", – заявив він.

Глава уряду Угорщини ще раз наголосив, що Угорщина не бачить сенсу у тому, аби у новій системі безпеки Європи не було росіян.

"Чому б нам не створити нову енергетичну систему для Європи, що включатиме джерела з Росії, і так далі, і так далі. Війна – це війна, її треба закінчити, а потім ми повинні або повернутися до колишньої гармонії, або, якщо ви не згодні з цим, давайте створимо нову систему безпеки та торгівлі разом із Росією", – сказав Орбан.

Нагадаємо, днями Угорщина закликала Європейський Союз призупинити дію тарифів та додаткових мит на імпорт добрив з Росії та Білорусі на тлі ситуації на Близькому Сході.

Також Орбан звинуватив Україну у зростанні цін на нафту і звернувся до Європейської комісії з проханням скасувати санкції проти російських енергоносіїв.

Тим часом головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що не бачить серед держав-членів бажання укладати угоди щодо енергетики з Росією.