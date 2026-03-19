Орбан хочет видеть Россию в будущей системе безопасности и энергетики Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не понимает, почему Россия не может быть частью системы безопасности и энергетики Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орбан заявил в интервью GB News.

В беседе, длившейся чуть меньше часа, венгерский премьер заявил, что, по его мнению, Россия совершила агрессию против Украины с точки зрения международного права. Однако, судя по словам Орбана, это не является препятствием для налаживания отношений между ЕС и Россией.

"Мы (Венгрия) считаем, что россиян не следует вытеснять, во-первых, из европейской системы безопасности. Их не следует вытеснять из европейской энергетической системы. И не следует вытеснять их из торговой системы Европы", – заявил он.

Глава правительства Венгрии еще раз подчеркнул, что Венгрия не видит смысла в том, чтобы в новой системе безопасности Европы не было россиян.

"Почему бы нам не создать новую энергетическую систему для Европы, которая будет включать источники из России, и так далее, и так далее. Война – это война, ее нужно закончить, а потом мы должны либо вернуться к прежней гармонии, либо, если вы не согласны с этим, давайте создадим новую систему безопасности и торговли вместе с Россией", – сказал Орбан.

Напомним, на днях Венгрия призвала Европейский Союзприостановить действие тарифов и дополнительных пошлин на импорт удобрений из России и Беларуси на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Также Орбан обвинил Украину в росте цен на нефть и обратился к Европейской комиссии с просьбой отменить санкции против российских энергоносителей.

Между тем главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что не видит среди государств-членов желания заключать соглашения по энергетике с Россией.