WP: Пентагон просит еще $200 млрд на войну с Ираном

Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить обращение к Конгрессу о выделении более $200 миллиардов на финансирование войны в Иране.

Об этом стало известно изданию The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Эта сумма значительно превысит расходы на масштабную кампанию воздушных ударов, которую администрация проводила до сих пор. Три человека, осведомленные о деле, подтвердили, что Министерство обороны стремится получить пакеты такого размера.

Остается неясным, какую сумму Белый дом в конечном итоге попросит утвердить Конгресс. Некоторые чиновники Белого дома не считают, что запрос Пентагона имеет реалистичные шансы на утверждение в Конгрессе, отметил высокопоставленный чиновник администрации.

По словам этого чиновника и трех других лиц, в течение последних двух недель Пентагон выдвинул несколько различных предложений по финансированию.

Запрос, вероятно, вызовет серьезную политическую битву в Конгрессе, поскольку общественная поддержка этих усилий остается вялой, а демократы высказывают резкую критику.

Республиканцы выразили поддержку предстоящему дополнительному запросу, но не определились с законодательной стратегией и не нашли четкого пути для преодоления порога в 60 голосов в Сенате.

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал положить конец американскому авантюризму за рубежом и часто критиковал администрацию Байдена за объем средств, утвержденных для финансирования войны в Украине.

По данным СМИ, в администрации Трампа обсуждают варианты отправки наземных войск в Иран.

В частности, речь идет о возможности отправки сухопутных войск на остров Харг в Иране, который является основным пунктом для 90% экспорта нефти страны.

Трамп заявляет, что не боится повторения "вьетнамского сценария" в случае начала наземной военной операции в Иране.

