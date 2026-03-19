65% поляков против оказания военной помощи США в Ормузском проливе

Абсолютное большинство поляков выступают против оказания Польшей военной помощи США в Ормузском проливе.

[ИСТОЧНИК]Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса SW Research для Onet.

Президент США Дональд Трамп недавно предупредил о мрачном будущем НАТО, если союзники не помогут с обеспечением безопасности судоходства через стратегический Ормузский пролив.

Опрос показывает, что 65,1% респондентов считают, что Польша не должна оказывать военную поддержку США в Ормузском проливе.

Лишь 10% респондентов поддержали бы такую миссию. Каждый четвертый респондент не имеет мнения по этому вопросу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск однозначно заверил, что Польша не будет направлять свои войска в Иран.

Трамп обрушился с критикой на европейских союзников по НАТО за нежелание активно помогать США в отношении Ирана, в частности для восстановления свободного прохода через Ормузский пролив.

В то же время он утверждает, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.