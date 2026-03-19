Премьер Чехии хочет поехать на саммит НАТО вместо президента Павела

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассчитывает, что на летний саммит НАТО в Анкаре поедет он, хотя ранее утверждал, что страну будет представлять президент Петр Павел.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации iDnes.

Саммит НАТО состоится в начале июля в Турции. Премьер Чехии считает, что он и глава МИД Петр Мацинка смогут лучше объяснить позицию Чехии, чем президент, который активно критикует правительство за недостаточные расходы на оборону.

"Я думаю, что будет лучше, если я поеду туда с Мацинкой. Потому что мы будем объяснять это(позицию Чехии) лучше, чем господин президент, который нас за это критикует", – сказал Бабиш.

Глава правительства не обсуждал это решение с президентом во время последней встречи, объяснив это нехваткой времени из-за звонка председателю Евросовета.

Павел заявил, что не видит никаких веских причин для изменения протокола. Он подчеркнул, что Бабиш не упоминал об этом намерении во время длительных переговоров во вторник, и выразил готовность обсудить этот вопрос лично.

Павел в прошлом неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, учитывая текущую геополитическую ситуацию он считает их низкими.

Бабиш в конце февраля заявил, что Чехия не движется к достижению более высоких уровней оборонных расходов, несмотря на рост целевых показателей НАТО.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер раскритиковал решение Чехии по расходам на оборону, которые не достигают даже предыдущей цели в 2% ВВП.