Цена газа в Европе выросла на 35% после удара Ирана по объекту СПГ в Катаре

Цены на природный газ в Европе резко выросли после того, как иранские ракетные удары нанесли ущерб крупнейшему в мире заводу по экспорту сжиженного природного газа в Катаре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Фьючерсы на газ подскочили на 35% в четверг, что привело к увеличению цен более чем вдвое по сравнению с уровнями до начала войны.

Компания QatarEnergy сообщила, что несколько объектов СПГ в Рас-Лаффане подверглись ракетным ударам, которые вызвали значительные пожары и большие повреждения.

Хотя поставки газа с завода уже были прекращены ранее в этом месяце из-за войны, последние удары угрожают удерживать высокие цены на газ в Европе и Азии на длительный период.

"Это может стать переломным моментом для индустрии СПГ, подобным атаке на "Северный поток" или, возможно, даже хуже", – прокомментировала Сьюзен Сакмар, доцент юридического факультета Университета Хьюстона. По ее словам, нет никаких признаков того, что Катар сможет возобновить поставки в ближайшее время.

Газовые объекты в Абу-Даби, в частности нефтегазовый комплекс Хабшан, также были закрыты после того, как туда упали обломки перехваченной ракеты.

Президент США Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что США ответят, если катарские объекты СПГ еще раз окажутся под атакой.

Трамп сказал, что Иран несправедливо ударил по части СПГ-объекта Катара.

В среду утром иранские государственные СМИ сообщили, что США и Израиль нанесли удары по некоторым иранским объектам нефтегазодобычи, в частности по Южному Парсу – крупнейшему в мире месторождению природного газа.

По данным СМИ, в администрации Трампа обсуждают варианты отправки наземных войск в Иран.