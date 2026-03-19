Суд во Франции окончательно отклонил требование правительства о блокировке платформы Shein

Парижский апелляционный суд, вслед за судом первой инстанции, не увидел оснований для удовлетворения требования государства о блокировке доступа к китайскому интернет-магазину Shein.

Апелляционный суд Парижа 19 марта согласился с решением суда низшей инстанции о нецелесообразности блокировки доступа во Франции к интернет-магазину Shein, которую французские власти инициировали после обнаружения там нелегальных товаров.

В апелляционной инстанции согласились с первым судебным решением, что обстоятельств, которые оправдывали бы такие меры, больше нет.

Напомним, скандал вокруг Shein разгорелся во Франции прошлой осенью – после того, как на сайте заметили секс-куклы в образе малолетних девочек, а также нелегальные лекарства и товары, которые во Франции классифицируются как оружие категории "А".

В правительстве после этого анонсировали "операцию исключительных масштабов" по контролю содержимого посылок, прибывающих в страну от Shein, а также пообещали судебные иски против онлайн-магазинов AliExpress и Joom, где также обнаружили секс-куклы в образе детей. Несколько идентифицированных покупателей скандального товара получили проблемы с законом.

Это, впрочем, не помешало открытию в Париже первого физического магазина Shein.

После резонанса Shein приостановили доступ к своему сайту во Франции для "полного аудита и исправления недоработок", но постепенно снова запустили его в 2026 году. В правительстве сочли принятые компанией меры недостаточными и добивались блокировки сайта для французских пользователей. Однако в апелляции правительства на первое судебное решение смягчили требования об ограничении доступа к платформе.