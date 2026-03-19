Министр финансов США допустил возможность снятия санкций с иранской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность частичного снятия санкций с иранской нефти для сбалансирования мировых цен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр заявил в интервью Fox Business.

В интервью Бессент заявил, что администрация США подготовила скоординированные меры реагирования, направленные на смягчение последствий от блокирования движения через Ормузский пролив.

Он напомнил, что на прошлой неделе США сняли санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море на фоне роста мировых цен.

Теперь администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность подобных мер в отношении нефти из Ирана.

"В ближайшие дни мы можем отменить санкции в отношении иранской нефти, которая сейчас находится в море. Речь идет о 140 миллионах баррелей, так что, в зависимости от того, как считать, это запас от 10 дней до двух недель, который иранцы пытались реализовать", – заявил Бессент.

По его словам, это решение приведет к снижению цен на нефть в США и стабилизирует мировой рынок.

"По сути, мы будем использовать иранские баррели против самих иранцев, чтобы удержать цену на низком уровне в течение следующих 10 или 14 дней, пока мы продолжаем эту кампанию (ударов по Ирану – ред.)", – добавил министр.

Накануне Министерство финансов СШАсмягчило нефтяные санкции против Венесуэлы на фоне попыток администрации президента Дональда Трампа найти пути увеличения мировых поставок нефти в связи с конфликтом с Ираном.

Это произошло после того, как Вашингтон ослабил нефтяные санкции против РФ, аргументируя это глобальным ростом цен на нефть вследствие войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, заявив, что это увеличит ресурсы России для продолжения ее войны против Украины.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции против российской нефти будут возобновлены, как только завершится кризис на Ближнем Востоке.