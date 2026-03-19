Глава Пентагону запевнив, що війна проти Ірану не стане нескінченною

Глава Пентагону Піт Гегсет відкинув критику щодо того, що американська операція проти Ірану загрожує перетворитися на нескінченну війну.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Bloomberg.

Гегсет заявив, що США "рішуче перемагають" – знищуючи арсенал балістичних ракет Ірану, його військово-морський флот і підводні човни.

Він відмовився відповідати на питання про конкретні терміни, але сказав, що США "діють за планом" з "чітким набором цілей" і завершать конфлікт у момент, "який, зрештою, обере президент".

"Місцеві ЗМІ – не всі, але більша їх частина – хочуть, щоб ви думали, що всього через 19 днів після початку цього конфлікту ми якимось чином скочуємося в нескінченну безодню, вічну війну або трясовину. Ніщо не може бути далі від істини", – сказав глава Пентагону.

Він також розкритикував європейських союзників, які в основному проігнорували прохання президента Дональда Трампа допомогти контролювати Ормузьку протоку.

"Світ, Близький Схід, наші невдячні союзники в Європі, навіть частина нашої власної преси повинні сказати президенту Трампу одне – дякуємо", – заявив Гегсет.

За даними ЗМІ, в адміністрації американського президента Дональда Трампа обговорюють варіанти відправки наземних військ в Іран.

Зокрема, йдеться про можливість відправлення сухопутних військ на острів Харг в Ірані, який є основним пунктом для 90% експорту нафти країни.

Трамп заявляє, що не боїться повторення "в’єтнамського сценарію" у разі початку наземної військової операції в Ірані.