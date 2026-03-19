Глава Пентагона заверил, что война против Ирана не станет бесконечной

Глава Пентагона Пит Хегсет отверг критику в отношении того, что американская операция против Ирана грозит превратиться в бесконечную войну.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Bloomberg.

Хегсет заявил, что США "решительно побеждают" – уничтожая арсенал баллистических ракет Ирана, его военно-морской флот и подводные лодки.

Он отказался отвечать на вопросы о конкретных сроках, но сказал, что США "действуют по плану" с "четким набором целей" и завершат конфликт в момент, "который, в конечном итоге, выберет президент".

"Местные СМИ – не все, но большая их часть – хотят, чтобы вы думали, что всего через 19 дней после начала этого конфликта мы каким-то образом скатываемся в бесконечную бездну, вечную войну или трясину. Ничто не может быть дальше от истины", – сказал глава Пентагона.

Он также раскритиковал европейских союзников, которые в основном проигнорировали просьбу президента Дональда Трампа помочь контролировать Ормузский пролив.

"Мир, Ближний Восток, наши неблагодарные союзники в Европе, даже часть нашей собственной прессы должны сказать президенту Трампу одно – спасибо", – заявил Хегсет.

По данным СМИ, в администрации американского президента Дональда Трампа обсуждают варианты отправки наземных войск в Иран.

В частности, речь идет о возможности отправки сухопутных войск на остров Харг в Иране, который является основным пунктом для 90% экспорта нефти страны.

Трамп заявляет, что не боится повторения "вьетнамского сценария" в случае начала наземной военной операции в Иране.