Трамп назвал "небольшой платой" запрос Пентагона на дополнительные $200 млрд на войну с Ираном
Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что может запросить 200 миллиардов долларов дополнительного финансирования для Пентагона на ведение войны в Иране.
Заявление американского президента приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".
Трамп назвал это "небольшой ценой", которую нужно заплатить, чтобы обеспечить вооруженные силы всем необходимым для ведения войны с Ираном.
В то же время он уточнил, что этот запрос будет включать не только средства, необходимые для войны с Ираном.
"Мы хотим быть в лучшей форме, в лучшей форме, чем когда-либо. Это небольшая плата за то, чтобы мы оставались на вершине", – сказал президент.
Трамп не уточнил, на что именно Пентагону нужны эти средства, сказав лишь, что хочет обеспечить военных "огромными запасами боеприпасов".
При этом он опроверг утверждение о том, что США испытывают нехватку какого-либо оружия, заявив, что администрация "разумно" подходит к расходованию средств.
"Мы просим об этом по многим причинам, выходящим даже за пределы того, о чем мы говорим в связи с Ираном. В частности, боеприпасов у нас много, но мы их бережем", – добавил Трамп.
Ранее СМИ сообщили, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить обращение к Конгрессу о выделении более $200 миллиардов на финансирование войны в Иране.
По данным СМИ, в администрации Трампа обсуждают варианты отправки наземных войск в Иран.
В частности, речь идет о возможности отправки сухопутных войск на остров Харг в Иране, который является основным пунктом для 90% экспорта нефти страны.
Трамп заявляет, что не боится повторения "вьетнамского сценария" в случае начала наземной военной операции в Иране.