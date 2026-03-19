Трамп назвал "небольшой платой" запрос Пентагона на дополнительные $200 млрд на войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что может запросить 200 миллиардов долларов дополнительного финансирования для Пентагона на ведение войны в Иране.

Заявление американского президента приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

Трамп назвал это "небольшой ценой", которую нужно заплатить, чтобы обеспечить вооруженные силы всем необходимым для ведения войны с Ираном.

В то же время он уточнил, что этот запрос будет включать не только средства, необходимые для войны с Ираном.

"Мы хотим быть в лучшей форме, в лучшей форме, чем когда-либо. Это небольшая плата за то, чтобы мы оставались на вершине", – сказал президент.

Трамп не уточнил, на что именно Пентагону нужны эти средства, сказав лишь, что хочет обеспечить военных "огромными запасами боеприпасов".

При этом он опроверг утверждение о том, что США испытывают нехватку какого-либо оружия, заявив, что администрация "разумно" подходит к расходованию средств.

"Мы просим об этом по многим причинам, выходящим даже за пределы того, о чем мы говорим в связи с Ираном. В частности, боеприпасов у нас много, но мы их бережем", – добавил Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить обращение к Конгрессу о выделении более $200 миллиардов на финансирование войны в Иране.

По данным СМИ, в администрации Трампа обсуждают варианты отправки наземных войск в Иран.

В частности, речь идет о возможности отправки сухопутных войск на остров Харг в Иране, который является основным пунктом для 90% экспорта нефти страны.

Трамп заявляет, что не боится повторения "вьетнамского сценария" в случае начала наземной военной операции в Иране.