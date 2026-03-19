ЗМІ: Італія й Данія просять Єврокомісію закрити зовнішні кордони Європи у разі міграційної кризи

Італія та Данія хочуть закрити зовнішні кордони Європи у разі нової міграційної кризи та просять Європейську комісію розглянути механізми для запобігання цього.

Про це йдеться у спільному листі прем’єр-міністерок країни Джорджи Мелоні та Метте Фредеріксен до Європейської комісії, з яким ознайомилося німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише "Європейська правда".

У листі, який був надісланий до Єврокомісії у середу, 18 березня, Мелоні та Фредеріксен закликали Європейську комісію "розглянути механізми, які можуть слугувати аварійним гальмом і запускатися як обставини непереборної сили у разі масштабних міграційних потоків до Союзу".

"Ми не можемо ризикувати повторенням напливу біженців, який спостерігався у 2015/16 роках. Це стало б не лише гуманітарною катастрофою для безпосередньо постраждалих людей, а й поставило б під загрозу безпеку та згуртованість Союзу", – заявили прем’єрки.

За їхніми словами, це стало б не лише гуманітарною катастрофою для безпосередньо постраждалих людей, а й "поставило б під загрозу безпеку та згуртованість Союзу".

Відтак вони впевнені, що для зменшення такого ризику необхідно залучити всі наявні засоби: від гуманітарної допомоги постраждалим до охорони кордонів.

"Ми не повинні дозволити, щоб нас знову застали зненацька. Це означає подальше зміцнення наших кордонів, щоб усі держави-члени були належним чином оснащені для забезпечення повного контролю ЄС над своїми зовнішніми кордонами", – йдеться у листі.

На їхню думку, моделлю закриття зовнішніх кордонів може слугувати підхід Греції до Туреччини на початку 2020 року та підхід Польщі до Білорусі, починаючи з кінця 2021 року.

