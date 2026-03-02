Великобритания готовит эвакуацию тысяч граждан с Ближнего Востока

Министерство иностранных дел Великобритании разрабатывает план эвакуации десятков тысяч британцев, застрявших в странах Ближнего Востока во время военной эскалации в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал всех, кто находится в районах, пострадавших от иранских ударов, зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел для получения консультаций. На данный момент это сделали около 94 тысяч человек.

Считается, что более 50 тысяч из них находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности в Дубае. Его воздушное пространство в настоящее время закрыто, поэтому у туристов нет плана возвращения домой.

Правительство Великобритании рассматривает все варианты возвращения своих граждан, включая эвакуацию по различным маршрутам, если воздушное пространство останется закрытым. Одной из возможностей может быть эвакуация автомобильным транспортом в соседние страны, где функционирует авиасообщение, такие как Саудовская Аравия.

Между тем британское Министерство иностранных дел советует воздерживаться от любых поездок в Иран, Израиль, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн.

Гражданам Великобритании в Саудовской Аравии рекомендуется оставаться дома, а тем, кто находится в Иордании, Омане, Сирии, Ливане, Йемене и Ираке, советуют принимать меры предосторожности.

В МИД Германии заявили, что около 30 тысяч немцев застряли на Ближнем Востоке, а правительство пока не видит возможности их эвакуировать.

Как сообщалось, ряд европейских авиалиний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.

Из-за этого министр обороны Италии Гвидо Крозетто застрял в Дубае, но впоследствии вернулся на родину военным самолетом.