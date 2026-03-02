Литва координує з ЄС дії щодо громадян на Близькому Сході

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що на Близькому Сході перебуває до двох тисяч громадян країни, безпека яких може вимагати вжиття заходів у найближчому майбутньому.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у понеділок, 2 березня, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Будріс закликав литовських громадян зареєструватися в дипломатичних представництвах Литви, щоб у разі потреби з ними можна було швидко зв'язатися. Більшість литовських громадян перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Нашим пріоритетом є ситуація наших громадян і забезпечення їхньої безпеки, і ми працюємо над цим на різних рівнях", – сказав глава МЗС Литви.

За словами міністра, всі дії координують з країнами та інституціями Європейського Союзу.

"На сьогодні можу сказати, що планів щодо активізації евакуації чи репатріації немає, але всі механізми з боку Європейського Союзу готові", – додав Будріс.

У МЗС Німеччини заявили, що близько 30 тисяч німців застрягли на Близькому Сході, а уряд поки не бачить можливості їх евакуювати.

Також писали, що Міністерство закордонних справ Великої Британії розробляє план евакуації 200 тисяч британців, які застрягли в країнах Близького Сходу під час військової ескалації в регіоні.

Як повідомлялося, низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

Через це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто застряг в Дубаї, але згодом повернувся на батьківщину військовим літаком.