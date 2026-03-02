Литва координирует с ЕС действия в отношении граждан на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что на Ближнем Востоке находится до двух тысяч граждан страны, безопасность которых может потребовать принятия мер в ближайшем будущем.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в понедельник, 2 марта, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис призвал литовских граждан зарегистрироваться в дипломатических представительствах Литвы, чтобы в случае необходимости с ними можно было быстро связаться. Большинство литовских граждан находятся в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Нашим приоритетом является ситуация наших граждан и обеспечение их безопасности, и мы работаем над этим вопросом на разных уровнях", – сказал глава МИД Литвы.

По словам министра, все действия координируются со странами и институтами Европейского Союза.

"На сегодняшний день могу сказать, что планов по активизации эвакуации или репатриации нет, но все механизмы со стороны Европейского Союза готовы", – добавил Будрис.

В МИД Германии заявили, что около 30 тысяч немцев застряли на Ближнем Востоке, а правительство пока не видит возможности их эвакуировать.

Также писали, что Министерство иностранных дел Великобритании разрабатывает план эвакуации 200 тысяч британцев, которые застряли в странах Ближнего Востока во время военной эскалации в регионе.

Как сообщалось, ряд европейских авиалиний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.

Из-за этого министр обороны Италии Гвидо Крозетто застрял в Дубае, но впоследствии вернулся на родину военным самолетом.