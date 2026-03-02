Министр обороны Эстонии застрял на Ближнем Востоке

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, который находился в Дубае в первый день американской операции против Ирана, смог добраться до Омана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Глава Минобороны Эстонии прибыл в Объединенные Арабские Эмираты в пятницу – накануне начала операции США и Израиля против Ирана.

В понедельник Певкуру удалось добраться до Омана наземным путем.

"Мы с группой эстонцев решили переехать в Оман, надеясь найти оттуда рейсы, чтобы вернуться домой. Сейчас рейсов нет, мы путешествуем по очереди. Мы не знаем, как и когда мы [достигнем] нашей родины", – рассказал министр.

Тсахкна заявил, что аэропорт в Омане был открыт в воскресенье, но воздушное движение там серьезно нарушено, поэтому ЕС принял решение не организовывать чартерные рейсы в страну.

Как сообщалось, ряд европейских авиалиний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.

Из-за этого министр обороны Италии Гвидо Крозетто застрял в Дубае, но впоследствии вернулся на родину военным самолетом.

Между тем в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что пока не видят возможности эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока.