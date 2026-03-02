Две страны ЕС хотят организовать ограниченное количество эвакуационных рейсов с Ближнего Востока

Чехия и Словакия планируют организовать ограниченное количество эвакуационных рейсов с Ближнего Востока.

Об этом пишут Radio Prague International и словацкое информационное агентство SITA, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна отправит один из своих военных самолетов Airbus в Шарм-эль-Шейх в Египте и один в Амман в Иордании.

Сейчас Smartwings эвакуирует чехов из Омана. По словам министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки, при необходимости военный самолет Airbus, который сначала отправится в Египет, может вернуться туда за другими людьми.

Во второй половине дня второй Airbus должен вылететь в Иорданию.

"Сегодня около четырех граждан из Иордании должны прибыть специальным рейсом словацкого правительства. Затем мы можем отправить самолет, возвращающийся из Египта, в Оман", – сказал он.

Словакия также работает над эвакуационным рейсом из Аммана в Иордании.

По просьбе Министерства иностранных дел Словакии, авиационная служба Министерства внутренних дел Словакии готова осуществить первый подтвержденный репатриационный рейс из Аммана во вторник, 3 марта.

Как сообщалось, ряд европейских авиалиний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.

Из-за этого министр обороны Италии Гвидо Крозетто застрял в Дубае, но впоследствии вернулся на родину военным самолетом.

Тем временем в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что пока не видят возможности эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока.

Также писали, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур, который находился в Дубае в первый день американской операции против Ирана, смог добраться в Оман.