Науседа: криза на Близькому Сході не має відвертати увагу від України

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що військова ескалація на Близькому Сході не повинна відвертати увагу міжнародної спільноти від російської війни проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у соцмережі X.

Після телефонної розмови з президентом Естонії Аларом Карісом Науседа заявив, що Європа повинна продовжувати підтримувати Україну політичними, економічними та військовими заходами.

Серед іншого, президенти обговорили ситуацію на Близькому Сході, безпеку громадян Литви та Естонії в регіоні та їхнє повернення на батьківщину.

Науседа та Каріс домовилися підтримувати тісну координацію дій литовських та естонських установ, щоб оперативно надавати консульську допомогу їхнім громадянам, які застрягли на Близькому Сході.

Раніше у понеділок міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що на Близькому Сході перебуває до двох тисяч громадян країни, безпека яких може вимагати вжиття заходів у найближчому майбутньому.

У МЗС Німеччини заявили, що близько 30 тисяч німців застрягли в регіоні, а уряд поки не бачить можливості їх евакуювати.

Також писали, що Міністерство закордонних справ Великої Британії розробляє план евакуації десятків тисяч британців, які застрягли в країнах Близького Сходу під час військової ескалації в регіоні.

Як стало відомо, Чехія та Словаччина планують організувати обмежену кількість евакуаційних рейсів з Близького Сходу.