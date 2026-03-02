Науседа: кризис на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание от Украины
Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что военная эскалация на Ближнем Востоке не должна отвлекать внимание международного сообщества от российской войны против Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в соцсети X.
После телефонного разговора с президентом Эстонии Аларом Карисом Науседа заявил, что Европа должна продолжать поддерживать Украину политическими, экономическими и военными мерами.
Среди прочего, президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, безопасность граждан Литвы и Эстонии в регионе и их возвращение на родину.
Науседа и Карис договорились поддерживать тесную координацию действий литовских и эстонских учреждений, чтобы оперативно оказывать консульскую помощь их гражданам, которые застряли на Ближнем Востоке.
Ранее в понедельник министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что на Ближнем Востоке находится до двух тысяч граждан страны, безопасность которых может потребовать принятия мер в ближайшем будущем.
В МИД Германии заявили, что около 30 тысяч немцев застряли в регионе, а правительство пока не видит возможности их эвакуировать.
Также писали, что Министерство иностранных дел Великобритании разрабатывает план эвакуации десятков тысяч британцев, которые застряли в странах Ближнего Востока во время военной эскалации в регионе.
Как стало известно, Чехия и Словакия планируют организовать ограниченное количество эвакуационных рейсов с Ближнего Востока.