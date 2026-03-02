Президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы встреча со словацким премьером Робертом Фицо состоялась в Украине.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, передает "Европейская правда".

Зеленского спрашивали об аргументах по нефтепроводу "Дружба" в разговоре с Робертом Фицо.

"У нас был разговор с ним. Мы договорились о встрече. Я пригласил его в Украину. Он согласился приехать в Украину", – сказал Зеленский.

В то же время, по словам президента, непонятны для него теперь заявления о готовности встретиться в другой стране.

"Я думаю, что это неправильно. Во-первых, премьер-министр согласился (приехать) в Украину, а во-вторых, ну, здесь разговор, здесь находится нефтепровод, для чего нам ехать куда-то?" – сказал Зеленский.

"Надо не в соцсетях общаться, а просто приехать и получить результат от нашей встречи", – добавил он.

Фицо и Зеленский провели телефонный разговор в пятницу, 27 февраля. Он касался работы нефтепровода "Дружба", в остановке которого Словакия и Венгрия обвиняют Украину.

Зеленский пригласил Фицо посетить Украину, чтобы обсудить этот вопрос.

После разговора лидер Словакии заявил, что принял приглашение, но хотел бы встретиться в какой-то из стран-членов ЕС. Также Фицо обвинил Зеленского в том, что он отказался впускать в Украину следственную группу, которая должна изучить состояние нефтепровода "Дружба".

Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо осуществить визит 6 или 9 марта.