У США назвали кількість поранених військових внаслідок війни на Близькому Сході

За три дні бойових дій на Близькому Сході серйозних поранень зазнали 18 військовослужбовців США.

Як повідомляє CNN, пише "Європейська правда", про це повідомив речник Центрального командування Тім Гокінс.

Речник командування, яке відповідає за координацію операції проти Ірану, повідомив, що на цей час під час бойових дій серйозні поранення отримали 18 військових.

Окрім цього, повідомляли про чотирьох загиблих американських військовослужбовців. Джерела підтвердили CNN, що усі вони загинули під час удару Ірану по об’єкту на території Кувейту.

Також підтвердилася втрата США трьох F-15 через помилковий "дружній вогонь" кувейтської ППО.

Очільник Пентагону Піт Гегсет 2 березня заявив, що зараз в Ірані немає американських військ.

Президент США Дональд Трамп у своїх останніх коментарях про операцію проти Ірану заявив, що Штати "ще навіть не почали" і велика хвиля атак ще попереду.