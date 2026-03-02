В США назвали число раненых военных в результате войны на Ближнем Востоке

За три дня боевых действий на Ближнем Востоке серьезные ранения получили 18 военнослужащих США.

Как сообщает CNN, пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель Центрального командования Тим Хокинс.

Представитель командования, которое отвечает за координацию операции против Ирана, сообщил, что в настоящее время во время боевых действий серьезные ранения получили 18 военных.

Кроме этого, сообщалось о четырех погибших американских военнослужащих. Источники подтвердили CNN, что все они погибли во время удара Ирана по объекту на территории Кувейта.

Также подтвердилась потеря США трех F-15 из-за ложного "дружественного огня" кувейтской ПВО.

Глава Пентагона Пит Хегсет 2 марта заявил, что сейчас в Иране нет американских войск.

Президент США Дональд Трамп в своих последних комментариях об операции против Ирана сказал, что Штаты "еще даже не начали" и большая волна атак еще впереди.