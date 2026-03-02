Трамп розповів про "найбільшу несподіванку" після ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що після ударів по Ірану "найбільшою несподіванкою" для нього стали атаки Тегерана на арабські країни в регіоні: Бахрейн, Йорданію, Кувейт, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент заявив в інтерв’ю CNN.

У контексті іранських атак у відповідь Трамп заявив: "Ми були здивовані".

"Ми сказали їм (країнам Близького Сходу. – Ред.): "Ми все контролюємо", а тепер вони хочуть воювати. І вони воюють агресивно. Вони мали бути мало залучені, а тепер наполягають на тому, щоб бути залученими", – зазначив він.

Американський президент також назвав лідерів арабських країн "дуже жорстокими людьми".

Про атаки Ірану на ці країни Трамп сказав: "Це, мабуть, було найбільшою несподіванкою".

Трамп вказав на іранську ядерну загрозу як на одну з головних проблем у регіоні протягом деякого часу.

"Ви повинні розуміти, що вони роками жили під цією темною хмарою. Ось чому ви ніколи не могли мати миру", – додав він.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявив, що це не США розпочали цю війну, але саме вони покладуть їй край.

Сам Трамп раніше говорив, що американські військові "розбивають Іран вщент", але "велика хвиля" ще попереду.