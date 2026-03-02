Трамп рассказал о "самой большой неожиданности" после ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что после ударов по Ирану "самой большой неожиданностью" для него стали атаки Тегерана на арабские страны в регионе: Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент заявил в интервью CNN.

В контексте иранских атак в ответ Трамп заявил: "Мы были удивлены".

"Мы сказали им (странам Ближнего Востока. – Ред.): "Мы все контролируем", а теперь они хотят воевать. И они воюют агрессивно. Они должны были быть мало вовлечены, а теперь настаивают на том, чтобы быть вовлеченными", – отметил он.

Американский президент также назвал лидеров арабских стран "очень жестокими людьми".

Об атаках Ирана на эти страны Трамп сказал: "Это, пожалуй, было самой большой неожиданностью".

Трамп указал на иранскую ядерную угрозу как на одну из главных проблем в регионе в течение некоторого времени.

"Вы должны понимать, что они годами жили под этим темным облаком. Вот почему вы никогда не могли иметь мира", – добавил он.

Как известно, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где есть американские объекты.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что это не США начали эту войну, но именно они положат ей конец.

Сам Трамп ранее говорил, что американские военные "разбивают Иран вдребезги", но "большая волна" еще впереди.