Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия
Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия для сотрудничества в вопросах ядерного сдерживания.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет "Европейская правда".
Мерц заявил, что инициатива принадлежит ему и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, и они планируют определенные "конкретные шаги".
.@EmmanuelMacron and I have established a nuclear steering group in which we coordinate on deterrence issues. We intend to take concrete steps before the end of this year, including conventional German participation in French nuclear exercises.– Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) March 2, 2026
"Эмманюэль Макрон и я основали координационную группу по ядерным вопросам, в которой мы будем координироваться по вопросам сдерживания. Мы планируем конкретные шаги до конца текущего года, в том числе конвенционное участие Германии в ядерных учениях Франции", – написал Мерц.
Перед этим 2 марта президент Франции, единственной на европейском континенте ядерной державы, заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.
Макрон также назвал 8 стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.