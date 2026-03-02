Рютте: сили НАТО не братимуть участі в операції проти Ірану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що сили Альянсу не будуть залучені до військових дій США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

На запитання про те, чи будуть задіяні сили НАТО, Рютте відповів: "Ні, це, очевидно, кампанія, очолювана американцями та ізраїльтянами".

При цьому він додав, що Європа "абсолютно підтримує" дії США в Ірані.

Рютте наголосив, що Іран є "загрозою" для Європи, Ізраїлю та прилеглих регіонів. Він також додав, що Європа "дійсно активізується" після операцій, проведених цього вікенду в Ірані.

Він також додав, що "те, що ми бачимо зараз", це те, що союзники НАТО та "друзі в регіоні" зазнають "невибіркових атак" з боку Ірану, тому вони роблять все, що можуть у цій ситуації.

Коли його запитали, чи знав він заздалегідь про удари США та Ізраїлю по Ірану, Рютте відповів, що не обговорює ці деталі публічно.

Водночас він наголошує, що мав "багато розмов" з американськими урядовцями, і що Вашингтон та НАТО "тісно координують свої дії".

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявив, що це не США розпочали цю війну, але саме вони покладуть їй край.

Сам Трамп раніше говорив, що американські військові "розбивають Іран вщент", але "велика хвиля" ще попереду.