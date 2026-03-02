Рютте: силы НАТО не будут участвовать в операции против Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что силы Альянса не будут привлечены к военным действиям США и Израиля против Ирана.

Об этом он заявил в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о том, будут ли задействованы силы НАТО, Рютте ответил: "Нет, это, очевидно, кампания, возглавляемая американцами и израильтянами".

При этом он добавил, что Европа "абсолютно поддерживает" действия США в Иране.

Рютте подчеркнул, что Иран является "угрозой" для Европы, Израиля и прилегающих регионов. Он также добавил, что Европа "действительно активизируется" после операций, проведенных в этот уик-энд в Иране.

Он также добавил, что "то, что мы видим сейчас", это то, что союзники НАТО и "друзья в регионе" подвергаются "неизбирательным атакам" со стороны Ирана, поэтому они делают все, что могут в этой ситуации.

Когда его спросили, знал ли он заранее об ударах США и Израиля по Ирану, Рютте ответил, что не обсуждает эти детали публично.

В то же время он подчеркивает, что имел "много разговоров" с американскими чиновниками и что Вашингтон и НАТО "тесно координируют свои действия".

Как известно, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что не США начали эту войну, но именно они положат ей конец.

Сам Трамп ранее говорил, что американские военные "разбивают Иран в пух и прах", но "большая волна" еще впереди.