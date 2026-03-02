Прем’єр Швеції підтвердив плани перемовин з Францією про "ядерну парасольку"

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив плани перемовин з Францією про захист її "ядерною парасолькою".

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Крістерссон зазначив, що Франція ініціює поглиблений діалог з низкою країн НАТО задля посилення захисту Європи за допомогою ядерної зброї Франції.

"Швеція готова брати участь у цих важливих перемовинах, поруч з іншими", – сказав шведський прем’єр.

Він додав, що до публічних оголошень у Швеції питання обговорили на рівні комітету із закордонних справ та Ради нацбезпеки, також Крістерссон порадився про це з головнокомандувачем Збройних сил.

Нагадаємо, 2 березня президент Франції, єдиної на європейському континенті ядерної держави, заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією, серед яких і Швеція.

На додачу, Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.