Премьер Швеции подтвердил планы переговоров с Францией о "ядерном зонтике"

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил планы переговоров с Францией о защите ее "ядерным зонтиком".

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Кристерссон отметил, что Франция инициирует углубленный диалог с рядом стран НАТО для усиления защиты Европы с помощью ядерного оружия Франции.

"Швеция готова участвовать в этих важных переговорах, наряду с другими", – сказал шведский премьер.

Он добавил, что до публичных объявлений в Швеции вопрос обсудили на уровне комитета по иностранным делам и Совета нацбезопасности, также Кристерссон посоветовался об этом с главнокомандующим Вооруженными силами.

Напомним, 2 марта президент Франции, единственной на европейском континенте ядерной державы, заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон назвал 8 стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией, среди которых и Швеция.

В дополнение, Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия.