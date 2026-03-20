Лидеры ЕС с тревогой обсудили последствия ударов Ирана по энергетическим объектам на Ближнем Востоке

Европейский Союз готовится к длительному энергетическому шоку после того, как Иран вывел из строя важный газоперерабатывающий завод в Катаре, что усилило риск многолетнего дефицита поставок.

Эту тему лидеры ЕС подняли во время саммита 19 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Во время встречи в Брюсселе в четверг лидеры выразили обеспокоенность ухудшением экономической ситуации и призвали к мораторию на удары по энергетическим объектам в рамках конфликта между США и Израилем с Ираном.

По словам осведомленных источников, в зале особенно горячо высказывалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая предупредила, что ситуация в энергетике является серьезной. По оценкам, блокада Ормузского пролива в результате конфликта больше всего в ЕС ударила именно по Италии.

Если атаки на энергетические объекты не прекратятся, "глобальные последствия будут или могут быть серьезными", заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.

Опасения лидеров ЕС имеют под собой основания. В четверг цены на газ взлетели до уровней, которых не было уже три года, а Европейский центральный банк заявил, что длительное нарушение поставок приведет к росту инфляции в еврозоне до 6,3% и спровоцирует кратковременную рецессию.

По данным Европейской комиссии, за последние две недели из-за роста цен счета Европы за энергоносители выросли на 7 млрд евро

"Если производственные мощности будут уничтожены, последствия этой войны будут гораздо более длительными", – заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон также заявил, что Париж изучает возможности разблокирования Ормузского пролива через действия на уровне Организации Объединенных Наций.