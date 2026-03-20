Лишь 7% американцев поддерживают наземную операцию США в Иране

Подавляющее большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп отдаст приказ о проведении военной наземной операции в Иране, однако мало кто поддерживает этот шаг.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, который завершился в четверг, сообщает "Европейская правда".

Около 65% американцев считают, что президент США Дональд Трамп отдаст приказ о вводе войск в Иран для проведения наземных операций, однако лишь 7% поддерживают эту идею.

Трехдневный опрос показал, что общий рейтинг Трампа среди общественности остался практически неизменным на уровне 40%. Это на 1 процентный пункт выше, чем показал опрос Reuters/Ipsos сразу после начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Опрос, в котором приняли участие 1545 взрослых американцев со всей страны, имеет погрешность около 3 процентных пунктов.

С момента, как почти три недели назад США и Израиль атаковали Иран, а Иран в ответ нанес удары, на Ближнем Востоке погибло более 2 тысяч человек. Среди погибших – 13 американских военнослужащих.

В четверг Трамп, отвечая на вопрос журналиста о своих планах, заявил, что "никуда не отправляет войска", добавив: "Если бы я это делал, я бы вам об этом точно не сказал".

По данным СМИ, Пентагон ускоряет переброску на Ближний Восток еще нескольких тысяч военных.

Также СМИ сообщали, что в администрации Трампа обсуждают варианты отправки наземных войск в Иран.