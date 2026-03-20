Європейська рада засудила Росію за атаки, що призвели до забруднення Дністра

Лідери ЄС засудили російські атаки на українську інфраструктуру, що призвели до забруднення Дністра.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, затверджених після засідання 19 березня, повідомляє "Європейська правда".

У документі відзначають, що Європейська рада рішуче засуджує напади Росії на українську цивільну інфраструктуру, які призвели до забруднення річки Дністер – головного джерела прісної води Республіки Молдова.

Європейський Союз готовий надати Молдові допомогу у подоланні екологічних наслідків, зокрема через Механізм цивільного захисту ЄС, запевнили європейські лідери.

"У цьому контексті Європейська рада вітає негайну підтримку, надану державами-членами", – йдеться у висновках.

Нагадаємо, 15 березня уряд Молдови запровадив режим екологічної тривоги у басейні річки Дністер на 15 днів через небезпечний рівень забруднення води.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що причиною забруднення став удар РФ по гідроелектростанції в українському Новодністровську 7 березня. Вона звинуватила у надзвичайній ситуації Росію.

Російського посла викликали до МЗС Молдови та вручили йому пляшку з забрудненою водою з річки.

Напередодні у низці міст на півночі Молдови, у тому числі третьому найбільшому місті країни Бєльці, поступово почали відновлення централізованого водопостачання, якого кілька днів не було через забруднення річки.