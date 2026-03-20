Европейский совет осудил Россию за атаки, приведшие к загрязнению Днестра

Лидеры ЕС осудили российские атаки на украинскую инфраструктуру, приведшие к загрязнению Днестра.

Об этом говорится в выводах Европейского совета, утвержденных после заседания 19 марта, сообщает "Европейская правда".

В документе отмечается, что Европейский совет решительно осуждает нападения России на украинскую гражданскую инфраструктуру, которые привели к загрязнению реки Днестр – главного источника пресной воды Республики Молдова.

Европейский Союз готов оказать Молдове помощь в преодолении экологических последствий, в частности через Механизм гражданской защиты ЕС, заверили европейские лидеры.

"В этом контексте Европейский совет приветствует немедленную поддержку, оказанную государствами-членами", – говорится в выводах.

Напомним, 15 марта правительство Молдовы ввело режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней из-за опасного уровня загрязнения воды.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что причиной загрязнения стал удар РФ по гидроэлектростанции в украинском Новоднестровске 7 марта. Она обвинила в чрезвычайной ситуации Россию.

Российского посла вызвали в МИД Молдовы и вручили ему бутылку с загрязненной водой из реки.

Накануне в ряде городов на севере Молдовы, в том числе в третьем по величине городе страны Бельцы, постепенно начали восстанавливать централизованное водоснабжение, которого несколько дней не было из-за загрязнения реки.