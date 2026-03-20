"Потрібне ставлення, як до дитини": лідери ЄС розділились на дві групи, переконуючи Орбана

На саміті 19 березня лідери ЄС розділилися на дві групи, щоб переконати главу уряду Угорщини Віктор Орбана зняти своє вето з виділення кредиту Україні на 90 млрд євро.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Більшість лідерів, зокрема глава Європейської ради Антоніу Кошта, посилювали тиск на угорського прем’єр-міністра.

"Це була дуже, дуже різка критика, і панувало відчуття, що так просто не може тривати далі", – сказав журналістам прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"Я ніколи раніше не чув на саміті ЄС такої різкої критики на адресу когось", – додав він.

Кошта зазначив, що жоден лідер раніше не порушував "цю червону лінію".

Були й лідери, які спробували протилежний підхід. Глава уряду Італії Джорджа Мелоні та, хоч і менш палко, бельгієць Барт де Вевер намагалися зачепити самолюбство Орбана, висловлюючи розуміння його позиції, повідомили виданню п’ять дипломатів та один посадовець ЄС на умовах анонімності.

"До нього треба ставитися, як до шестирічної дитини, треба потурати йому", – сказав один із дипломатів.

Останніми тижнями прем’єр-міністр Угорщини пов’язав питання роботи трубопроводу з кредитом Києву і звинуватив Україну в тому, що вона не ремонтує "Дружбу" з політичних міркувань.

Кошта заявив під час пресконференції, що Росія пошкодила трубопровід 23 рази з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був серед групи лідерів, які сподівалися, що президент України використає своє звернення на саміті, щоб знизити напругу та запевнити Орбана, що він відремонтує трубопровід. Натомість Зеленський перейшов у наступ.

"Зеленський зіграв жорсткіше, ніж ми очікували, можливо, вважаючи, що "він може перечекати", – сказав неназваний урядовець на умовах анонімності. Він допустив, що Володимир Зеленський може змінити тон, якщо Віктор Орбан виграє вибори наступного місяця.

Лідери ЄС 19 березня провели дискусію щодо надання Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро, але їм не вдалося переконати угорського прем’єра Орбана зняти вето. Окремо пролунала критика у бік президента України Володимира Зеленського за недоречні висловлювання на адресу Орбана.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

За даними джерел Politico, якщо партія Орбана переможе на квітневих виборах, низка країн Євросоюзу проведуть серйозну розмову про те, що робити із регулярним угорським вето під час ухвалення рішень ЄС.