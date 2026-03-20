"Нужно отношение, как к ребенку": лидеры ЕС разделились на две группы, убеждая Орбана

На саммите 19 марта лидеры ЕС разделились на две группы, чтобы убедить главу правительства Венгрии Виктор Орбана снять свое вето на выделение кредита Украине на 90 млрд евро.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Большинство лидеров, в частности глава Европейского совета Антониу Кошта, усиливали давление на венгерского премьер-министра.

"Это была очень, очень резкая критика, и царило ощущение, что так просто не может продолжаться дальше", – сказал журналистам премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

"Я никогда раньше не слышал на саммите ЕС такой резкой критики в адрес кого-то", – добавил он.

Кошта отметил, что ни один лидер ранее не нарушал "эту красную линию".

Были и лидеры, которые попробовали противоположный подход. Глава правительства Италии Джорджа Мелони и, хоть и менее горячо, бельгиец Барт де Вевер пытались задеть самолюбие Орбана, выражая понимание его позиции, сообщили изданию пять дипломатов и один чиновник ЕС на условиях анонимности.

"К нему надо относиться, как к шестилетнему ребенку, надо потакать ему", – сказал один из дипломатов.

В последние недели премьер-министр Венгрии связал вопрос работы трубопровода с кредитом Киеву и обвинил Украину в том, что она не ремонтирует "Дружбу" по политическим соображениям.

Кошта заявил во время пресс-конференции, что Россия повредила трубопровод 23 раза с момента начала полномасштабного вторжения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц был среди группы лидеров, которые надеялись, что президент Украины использует свое обращение на саммите, чтобы снизить напряжение и заверить Орбана, что он отремонтирует трубопровод. Вместо этого Зеленский перешел в наступление.

"Зеленский сыграл жестче, чем мы ожидали, возможно, считая, что "он может переждать", – сказал неназванный чиновник на условиях анонимности. Он допустил, что Владимир Зеленский может изменить тон, если Виктор Орбан выиграет выборы в следующем месяце.

Лидеры ЕС 19 марта провели дискуссию о предоставлении Украине кредита ЕС в 90 млрд евро, но им не удалось убедить венгерского премьера Орбана снять вето. Отдельно прозвучала критика в сторону президента Украины Владимира Зеленского за неуместные высказывания в адрес Орбана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

По данным источников Politico, если партия Орбана победит на апрельских выборах, ряд стран Евросоюза проведут серьезный разговор о том, что делать с регулярным венгерским вето при принятии решений ЕС.