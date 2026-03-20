"Мене обманули": кронпринцеса Норвегії дала нові коментарі про своє знайомство з Епштейном

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт, для якої публікація матеріалів справи Епштейна стала репутаційним ударом, дала нові коментарі щодо їхнього спілкування, та наголошує, що не знала, наскільки токсичним виявиться це знайомство.

Про це вона сказала в інтерв’ю NRK, пише "Європейська правда".

Кронпринцеса пояснила, що познайомилася з мільярдером через кількох своїх знайомих, які на той час працювали в організаціях та проєктах, пов’язаних з глобальною охороною здоров’я, і яким Метте-Маріт довіряла.

Метте-Маріт сказала, що тепер "хотіла би, щоб цього знайомства ніколи не сталося", але вважає себе відповідальною за те, що тоді у минулому не перевірила більш ретельно, ким є Джеффрі Епштейн, і за те, що піддалася на "маніпуляції і обман".

Водночас вона наголошує, що не бачить причин вважати себе дотичною до скоєних Епштейном сексуальних злочинів, а постраждалі дівчата заслуговують побачити справедливість.

"Усі, кого я зустрічала поруч з Епштейном, були дорослими. Я не бачила нічого протиправного", – каже кронпринцеса.

"Проте для мене важливо сказати, що якщо я зробила щось таке, що додатково "легітимізувало" його якимсь чином – звісно, зараз мені жахливо важко про це думати", – сказала Метте-Маріт.

Вона наголосила, що їхнє з Епштейном спілкування мало виключно дружній характер, і не погодилася з інтерпретацією опублікованого листування як інтимного.

Метте-Маріт також розкрила, що коли кілька днів гостювала в Епштейна у Палм Біч в січні 2013 року, Епштейн поводився відносно неї так, що це викликало настороженість, а в певний момент налякало її.

"Коли він приїхав в останній день нашого перебування у Палм Біч, він поставив мене у ситуацію, коли я відчула себе настільки у небезпеці, що зателефонувала кронпринцу Гокону", – розповіла кронпринцеса, але відмовилась в деталях розповісти, що тоді відбулось.

"Але ми ще підтримували контакти деякий час після того. Думаю, тому, що він вмів маніпулювати фактом того, що у нас був спільний друг… Я схильна добре думати про людей. Але я вирішила обірвати контакти з ним, і це сталось через такі епізоди, як той", – розповіла Метте-Маріт.

За її словами, вона дізналась про злочини Епштейна у 2019 році.

Норвегія – одна з країн, де публікація справи Епштейна викликала найбільше скандалів. 11 лютого комітет міністрів Ради Європи на запит Норвегії зняв імунітет з колишнього генерального секретаря Ради Європи та експрем’єра країни Турбйорна Ягланда для розслідування підозр у корупції.

Також через виявлені факти спілкування з Епштейном залишила посаду посол Норвегії в Йорданії та Іраку Муна Юль, чоловік якої – також норвежець і впливовий перемовник в ООН – схоже, був близьким товаришем покійного мільярдера. Проти подружньої пари відкрили справу за підозрами у корупції.

Парламент Норвегії вирішив створити слідчу комісію щодо скандалу з Епштейном.

Через факти спілкування Метте-Маріт з Епштейном, а також гучну кримінальну справу проти її сина, підтримка монархії серед норвежців обвалилась до рекордного мінімуму.